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Son dakika: Ermenistan’a ait insansız hava aracı (İHA) düşürüldü! A Haber ekibi o anları saniye saniye görüntüledi

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Giriş: 02.10.2020 10:36
Güncelleme:02.10.2020 12:05
Son dakika haberi... Günlerdir düzenlediği saldırılarla Azerbaycanlı sivilleri katleden Ermenistan daha fazla zayiat verdirmek için keşif amacıyla Azerbaycan hava sahasına insansız hava aracı (İHA) gönderdi. Ancak Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla Ermenistan’a ait İHA düşürüldü. A Haber ekibi o anları saniye saniye kayıt altına aldı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

Günlerdir düzenlediği saldırılarla Azerbaycanlı sivilleri katleden Ermenistan daha fazla zayiat verdirmek için keşif amacıyla Azerbaycan hava sahasına insansız hava aracı (İHA) gönderdi. Ancak Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla Ermenistan'a ait İHA düşürüldü. A Haber ekibi o anları saniye saniye kayıt altına aldı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

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