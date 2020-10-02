Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada katil Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da 'delil karartmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mertcan Avcı'nın ifadesine SABAH ulaştı. Avcı ifadesinde, olay gününü anlatırken Cemal Metin Avcı'nın kendisini bağ evine çağırdığını, gittiğinde varilde bir şeyler yaktığını gördüğünü kaydetti. Ne yaktığını sorduğunda ise 'bozulmuş kokoreçleri yakıyorum' dediğini ifade eden Mertcan Avcı'nın "Ben bu olayla ilgili daha önce tanık olarak ifade vermiştim. O zaman korktuğum için ifademde bu konulardan bahsetmedim" demesi dikkat çekti.

Kardeş Avcı ifadesinde şunları kaydetti: "Pınar Gültekin'i olayın öncesinde tanımıyordum. Cemal Metin Avcı ise benim ağabeyim olur. Olay günü ağabeyimle sabah saatlerinden itibaren birkaç kez telefon görüşmemiz olmuştu. İlk görülmelerimizin iş ile ilgili olduğunu hatırlıyorum. Konuştuğumuz sıralarda kendisinin ses tonuyla ya da konuşmasında herhangi bir gerginlik ve gariplik sezmedim.