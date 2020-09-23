23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Soruşturmada yeni isim...

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Soruşturmada yeni isim...

Son dakika haberi... 'da üniversite öğrencisi 'in canice öldürülmesine ilişkin soruşturmada film ve klip yönetmeni Bedran Güzel'in de ifadesinin alındığı ortaya çıktı. İşte Güzel'in o ifadesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
ABONE OL
Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Soruşturmada yeni isim...

Güzel'in ifadesi Pınar'ın kaybolmasından iki gün sonra 18 Temmuz'da alınmış.

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Soruşturmada yeni isim...

Hürriyet'in haberine göre Pınar ile onu öldüren Cemal Metin Avcı'nın 'Cüce' adlı barında tanıştıklarını anlatan Güzel, ifadesinde şunları söyledi: "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Son bir buçuk aydır da Akyaka'ya gelip gidiyorum. Pınar'ı 3 veya 4 haftadır tanıyorum. Cüce Bar'da tanıştık. Cüce Bar'da arkadaşlarla oturuyorduk (Kaybolmadan önceki çarşamba akşamı).

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Soruşturmada yeni isim...

23.50 civarı Pınar da yanımıza geldi. Birlikte oturduk. Sonra benim arabamla Akçapınar'a gittik. Orada tost yedik ve geri döndük. Pınar'ı otelinin önünde bıraktım. Evinin o civarda olduğunu biliyordum. Ben de kendi kaldığım otele gittim. Pınar sonrasında perşembe günü 10.27 sıralarında bana 'Akyaka'nın yeni kayıtcısı, günaydınlar efendim!' diye mesaj atmış.

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Soruşturmada yeni isim...

'MESAJIM ONA ULAŞMADI'
Ben de aynı gün 12.15'te 'Günaydın' diye cevap yazdım. Pınar'ı 17.45 sıralarında aradım ancak telefonuna ulaşamadım. Sonra Whatsapp'tan 'Aradım, telefon kapalı' diye mesaj attım. Ancak mesajım ona ulaşmadı. O saatten sonra da onunla konuşmadım ve görüşmedim. Bugün itibarıyla olan bitenden haberim oldu. Bildiklerim bu kadar."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA