Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Soruşturmada yeni isim...

'MESAJIM ONA ULAŞMADI'

Ben de aynı gün 12.15'te 'Günaydın' diye cevap yazdım. Pınar'ı 17.45 sıralarında aradım ancak telefonuna ulaşamadım. Sonra Whatsapp'tan 'Aradım, telefon kapalı' diye mesaj attım. Ancak mesajım ona ulaşmadı. O saatten sonra da onunla konuşmadım ve görüşmedim. Bugün itibarıyla olan bitenden haberim oldu. Bildiklerim bu kadar."