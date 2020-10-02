Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel kritik Türkiye açıklamasında bulundu. Angela Merkel, ''Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz'' dedi.

"HER ŞEYİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Merkel, ''AB - Türkiye ilişkilerinin olumlu devam etmesi için gereken her şeyi yapmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

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