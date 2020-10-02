Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz
Son dakika haberine göre...Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün yaptığı açıklamada ''Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Almanya Başbakanı Angela Merkel kritik Türkiye açıklamasında bulundu. Angela Merkel, ''Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz'' dedi.
"HER ŞEYİ YAPMAK İSTİYORUZ"
Merkel, ''AB - Türkiye ilişkilerinin olumlu devam etmesi için gereken her şeyi yapmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...