Türkiye'nin corona virüs salgını boyunca sağlık altyapısı ve son teknoloji ile donatılmış hastaneleri öne çıktı.

Konya Şehir Hastanesi, 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere toplam 1250 yatakla hizmet verecek.

380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Konyalılarla ayrı bir gönül muhabbetimiz var. Bugün hasret gidermenin yanında 5 ayrı yatırımı da şehrimizin hizmetine sunmak için buradayız. Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasına ulaşan şehir hastanelerimizden en büyüklerinden birini Konya'da inşaa ettik.

Hastane 838 yataklı olarak planlanmıştı ancak bu kapasitenin az olduğunu görerek hastanemizin yatak sayısını 1250'ye çıkarttık.

Sanayisiyle tarımı ile hizmetler sektörü ile ülkemizin parlayan yıldızı Konya bu yatırımlarla çok daha büyük atılımlara hazırlandığını göstermiştir.

TBMM'nin dün başlayan yeni yasama yılı vesilesi ile ülkemizin önemli konularını dünya ile ve milletimizle paylaşma fırsatı bulduk. Ülkemizin son dönemde içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadele var. Bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamı ülkemizin etrafından yer alıyor. Bu tablo Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük.

Türkiye yeni dünya düzeninde dışlanmak isteniyor. Kriz alanlarının hemen hepsi ülkemizin etrafında yer alıyor. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları birer birer yerine getirdik. Dünyaya bunun kolay olmayacağının mesajı verdik. Artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke durumdayız.

Elbette bunun bir bedeli oldu bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar hamdolsun bu yoldan dönmedik dönmeyeceğiz. Hep söylediğimiz gibi başaramadılar başaramayacaklar. Hangi örgütten olursa olsun hiçbir terör örgütüne göz açtırmıyor nefes aldırmıyoruz.

Sadece oralardan yapılacak saldırılar ta merkezinde kontrol altına almak için Suriye'de operasyonlar yaptık. Artık bu oyunun başarı şansı olmadığını görmeliler. Benzer bir oyunu Akdeniz'de de oynamak istediler. Libya ile yaptığımız anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki büyük bir bölümü meşru faaliyet alanımıza dönüştürdük.

Ülkemize kuru sıkı tehditlerle içi boş şantajlarla komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrımıza kulak vermek zorunda kaldı.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi millet olarak moral bulmamıza vesile oldu.

Ermenistan aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı ama bu sefer hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve kalbimizle Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız.

Ekonomide 3. çeyrek ile ilgili iyi ve güzel haberler alıyoruz.

Konya'yı Ankara-İstanbul-Kocaeli-Eskişehir'e yüksek hızlı tren hatları ile bağladık.

detaylar gelecek...