MSB duyurdu: BM tarafından tescil edildi...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Libya ile yapılan deniz yetki anlaşması ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakanlık açıklamanın BM tarafında tescil edildiğini belirtti.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

TESCİL EDİLDİ

"Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil edildi.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek."