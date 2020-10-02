Karaköy'da başörtü kızlara saldıran kadın yeniden hakim karşısında!  “Şizofrenim” diyerek özür diledi

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi 21 Şubat'ta Semahat Yolcu'nun cezasıyla ilgili hükmün açıklanmasını geri bırakmış, ancak İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı kaldırmıştı. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden yapılan yargılamada tutuksuz sanık Semahat Yolcu, lisans mezunu olduğunu, Gebze'de bir apart otelde kaldığını ve açık adresini bilmediğini söyledi.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Yolcu, "Şizofren teşhisim ve duygu durum bozukluğu teşhisim var. Cezaevinde bulunduğum sürede Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yattım, hatta tahliye olduktan sonra da yattım" dedi.