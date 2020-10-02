Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Erkoç: İkinci el araçta hareketlilik sürecek

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuzluklar yaşandığını, buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini söyledi.

İkinci el araç satışlarının ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 25,5 arttığına işaret eden Erkoç, bu dönemler itibarıyla satış sayısının 3 milyon 537 bin 698'den 4 milyon 439 bin 890'a çıktığını bildirdi.