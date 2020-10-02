Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran 'Bil Oğlum' paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Twitter hesabından yapılan paylaşımda bestesini Esat Kabaklı'nın yaptığı 'Bil Oğlum' türküsünün sözleri yer aldı.

Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum

Dostun Kim Düşmanın Kim Sez Oğlum

Tarihini Şerefinle Yaz Oğlum #TürkiyeAzerbaycan 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/dHRS1TRcCE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2020

Ayrıca Türkiye Azerbaycan Ortak Tatbikatının görüntüleri de yer alan paylaşımda türkünün, "Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum, Dostun Kim Düşmanın Kim Sez Oğlum, Tarihini Şerefinle Yaz Oğlum" dizelerine yer verildi.