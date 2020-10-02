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Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran 'Bil Oğlum' paylaşımı!

Son dakika haberi... ’nın resmi hesabından Türkiye- Ortak Tatbikatından görüntülerin yer aldığı '' türkülü paylaşım yapıldı.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran 'Bil Oğlum' paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Twitter hesabından yapılan paylaşımda bestesini Esat Kabaklı'nın yaptığı 'Bil Oğlum' türküsünün sözleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran Bil Oğlum paylaşımı! MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN DUYGULANDIRAN 'BİL OĞLUM' PAYLAŞIMI!

Ayrıca Türkiye Azerbaycan Ortak Tatbikatının görüntüleri de yer alan paylaşımda türkünün, "Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum, Dostun Kim Düşmanın Kim Sez Oğlum, Tarihini Şerefinle Yaz Oğlum" dizelerine yer verildi.

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