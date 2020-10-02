Kimlik kartlarında büyük yenilik! 2021'de e-imzalar yüklenecek

İçişleri Bakanlığının her yıl bir teması olduğunu hatırlatan Soylu, geçen yıl "eğitim-denetim-takip" teması kapsamında özellikle hizmetiçi eğitimlere büyük ağırlık verdiklerini söyledi.

Soylu şöyle devam etti: "Merkez birimlerimizde Eğitim Dairesi Başkanlığımızın 2019 yılında hedeflediği uzaktan eğitim sayısı 30 bindi, bunu gerçekleştirdik. Yüz yüze eğitim hedefimiz 4 bin 800'dü, bunu da 9 bin 385 olarak gerçekleştirdik. Bu yıl yüz yüze eğitim hedefimiz 6 bindi ama maalesef, virüs salgını sebebiyle şu an için 2 bin 63 olarak gerçekleştirebildik. Ancak uzaktan eğitimde 32 bin olan hedefimizi, daha şimdiden 37 bin 756'ye ulaştırdık.

2020 yılının temasını da "standart-süreklilik-memnuniyet" olarak belirlemiştik. Bu temaların haricinde entegrasyon, politika belgeleri, teknik ve beşeri kapasiteyi arttırmak, performans değerlendirme, vatandaş memnuniyetini arttırma gibi temel stratejik ilkeler de oluşturmuştuk ve 4 yıldır bu ilkeler çerçevesinde pek çok adım attık. Tüm bu kavramsal yaklaşımların amacı İçişleri Bakanlığının genel verimliliğini arttırmak, görev ve sorumluluk sahasında ürettiği kapasiteyi yükseltmek ve milletin beklentilerini tam olarak karşılayabilmektir."

"KİMLİK KARTLARINA E-İMZA YÜKLENECEK"

Bakanlık faaliyetleri hakkında da bilgi veren Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinde yaptıkları konsept değişiklerinin ardından vatandaş memnuniyetini gördüklerini ifade etti.

Geçen hafta kimlik kartlarının içerisine ehliyet bilgilerinin yüklendiğini açıkladıklarını hatırlatan Soylu, "TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz. İnşallah e-imza yakında bu konuda altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak. 2021'in belli bir zaman diliminde o da yüklenmiş olacak." dedi.