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Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti! İşte o görüntüler

Son dakika haberine göre... , Azerbaycan ordusunun ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti! İşte o görüntüler

'ın saldırıları sonrasında 'ın da karşılık vermesi üzerine sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusu'nun yaşadığı zor anların görüntüsü paylaşıldı.

Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti! İşte o görüntüler AZERBAYCAN ORDUSU, DAĞLIK KARABAĞ’A DESTEĞE GİDEN ERMENİ GÜÇLERİNİ İMHA ETTİ! İŞTE O GÖRÜNTÜLER



Azerbaycan , Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı.



Azerbaycan'ın, kendi bölgelerindeki yerleri kurtarmak için Ermenistan'a yönelik yürüttüğü operasyonlar 6'ncı gününde devam ediyor.

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