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Pentagon: Azerbaycan-Ermenistan çatışması...

(), ve ’a askeri desteği hiçbir şekilde iki ülke arasındaki çatışmalarla ilişkili olmayacak şekilde yapılandırdıklarını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2020
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Pentagon: Azerbaycan-Ermenistan çatışması...

Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, "Hem Azerbaycan hem de Ermenistan'a verdiğimiz tüm yardımı iki ülke arasındaki çatışmalarla ilişkilendirilmeyecek şekilde dikkatlice yapılandırdık." ifadesini kullandı.

TAZİYE MESAJI

Durumun oldukça değişken olduğunu ve Pentagon'un olayları yakından izlediğini belirten Campbell, "Şiddeti kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz." dedi.

Sözcü Campbell, ayrıca ABD'nin iki tarafa da çatışmaları durdurma ve Minsk Grubu ile görüşmelere başlaması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak üzere 1992'de kurulan Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatına bağlı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları ABD, Fransa ve Rusya ortak bir açıklama yaparak iki tarafa çatışmaları durdurma ve müzakere masasına koşulsuz oturmaya çağırmıştı.

Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü? Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı AZERBAYCAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? ERMENİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN YORUMLADI

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