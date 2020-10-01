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Siyaset Bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı: 27 yıl sonra ilk kez Azerbaycan inisiyatifi ele aldı

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Giriş: 01.10.2020 22:50
Güncelleme:01.10.2020 23:03
Siyaset Bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını yorumladı. Gerilimin sürdürülemez olduğuna dikkat çeken Bayraklı, “Çünkü Azerbaycan gün geçtikçe ekonomik olarak güçlenen bir ülke, son 15 yılda orduda reform yaptı ve yeniledi. Azerbaycan müzakere masasındaydı ve bu sefer gelen saldırılara çok sert yanıt verdi. 27 yıl sonra ilk kez Azerbaycan inisiyatifi ele aldı” dedi.
27 yıl sonra ilk kez Azerbaycan...
"27 yıl sonra ilk kez Azerbaycan..."
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