Son dakika: Azerbaycan ordusu ilerliyor! Bazı stratejik tepeler geri alındı

Azerbaycan ordusu, Ermanistan'ın işgal ettiği toprakları kurtarmak için yürüttüğü operasyon kapsamında Magadiz çevresinde bulunan stratejik öneme sahip tepeleri kontrol altına aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli çatışmaların cephenin çeşitli yönlerinde sabah ve akşam saatlerinde devam ettiği bildirildi. Açıklamada, Ağdere bölgesinde Madagiz etrafında stratejik öneme sahip tepelerin Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildiği belirtilirken Azerbaycan ordusunun Cebrayil-Fuzuli yönünde Eremistan birliklerinin direnişini kırarak geri çekilmeye zorladığı aktarıldı.



Öte yandan Murov Dağı yönündeki bölgenin Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

3 TESİS İMHA EDİLDİ



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile çatışmaların gece boyunca devam ettiğini, 5 zırhlı araç ve otomobil ile 3 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyuruldu.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarının gece boyunca devam ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada gece başlayıp sabaha kadar süren çatışmalarda Ermenistan'a ait 5 zırhlı araç ve otomobilin, 3 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyuruldu.