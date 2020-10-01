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Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da erişim sorunu neden oldu?

çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde yaşanan nedeniyle gelecek açıklama bekleniyor. Milyonlarca kullanıcısı olan Twitter'a erişim sağlanamıyor. Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a giren kullanıcılar paylaşımları görüntüleyemedi. İşte, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da erişim sorunu neden oldu?

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da erişim sorunu neden oldu?

Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da erişim sorunu neden oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kullanıcısı olan Twitter'a erişim sağlanamıyor. Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a giren kullanıcılar paylaşımları görüntüleyemedi. İşte, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da erişim sorunu neden oldu?

TWİTTER ÇÖKTÜ!

Dünyaca popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da akış yenilenmediği görüldü. Konuyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

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