MHP’li Erkan Akçay: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terör destekçilerine sahip çıkıyor

Erkan Akçay; Özgür Özel'i eleştirerek, "Kandil ve Pensilvanya CHP'nin ruhuna o kadar işlemiş ki, adil yargılamayı etkileyenlere verilen cezanın kaldırılması için kanun teklifi veren CHP'li Özel Liderimizin (Devlet Bahçeli) Anayasa Mahkemesi ile ilgili açıklamalarını eleştirmeye çalışırken bile terör destekçilerine sahip çıkmaktadır" dedi. Erkan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne hedef alan konuşmaları hatırlattı.

BAHÇELİ: ANAYASA MAHKEMESİ TÜM UNSURLARIYLA YENİDEN MASAYA YATIRILMALI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli güvenliğin sağlam esaslara bağlanması ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesinin temel gündem olması gerektiğini belirterek, Anayasa Mahkemesinin (AYM) de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasını istedi.