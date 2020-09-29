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Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden "İsimsizler Hareketi"nden 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... bir araya gelerek, ettikleri iddiası ile gözaltına alınan "" mensuplarından 3'ü tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020
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Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden İsimsizler Hareketinden 3 kişi tutuklandı

ağları üzerinden bir araya gelip "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenerek ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bilişim suçlarına yönelik aralıksız sanal devriye faaliyetlerini sürdüren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ağları üzerinden bir araya gelip "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da 16 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemiş, devlet büyüklerine hakarette bulundukları da tespit edilen 19 kişi yakalanmıştı.

Polisteki sorguları tamamlanan zanlılardan 18'i Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Söz konusu gruba yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden 5'i 'adli kontrol' şartıyla, 10'u da savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika: DHKP-C sempatizanı 'İsimsizler Hareketi'ne operasyon: Provokatif paylaşım yapan 24 şüpheli gözaltında SON DAKİKA: DHKP-C SEMPATİZANI 'İSİMSİZLER HAREKETİ'NE OPERASYON: PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

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