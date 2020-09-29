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Yakalanan 'İsimsizler Hareketi' ile ilgili flaş gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

ağları üzerinden bir araya gelip “İsimsizler Hareketi” adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Yakalanan 'İsimsizler Hareketi' ile ilgili flaş gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

Bilişim suçlarına yönelik aralıksız sanal devriye faaliyetlerini sürdüren İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ağları üzerinden bir araya gelip "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da 16 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemiş, devlet büyüklerine hakarette bulundukları da tespit edilen 19 kişi yakalanmıştı.

Yakalanan İsimsizler Hareketi ile ilgili flaş gelişme! 3 şüpheli tutuklandı YAKALANAN 'İSİMSİZLER HAREKETİ' İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki sorguları tamamlanan zanlılardan 18'i Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Söz konusu gruba yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden 5'i 'adli kontrol' şartıyla, 10'u da savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika: DHKP-C sempatizanı İsimsizler Hareketine operasyon: Provokatif paylaşım yapan 24 şüpheli gözaltında SON DAKİKA: DHKP-C SEMPATİZANI 'İSİMSİZLER HAREKETİ'NE OPERASYON: PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

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