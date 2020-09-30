Azeri ordusunun ilk hedefi Fuzuli’ye özgürlük

'ERMENİ TARAFI HAYAL GÖRÜYOR'

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan'a bir F-16 ve bir SU-25 uçağı vuruldu" iddiasına yanıt verdi. Dargahli, Erivan yönetiminin provakasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız" dedi. Dargahli, "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyerek, "Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz. SU-25 düşürülmesi ise bir fanteziden ibarettir" dedi.