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Azerbaycan Ermeni ordusuna ait mevzileri imha etti! "Ermeni ordusu ölü ve yaralılarını tahliye etmekte güçlük çekiyor"

tarafından yapılan açıklamada ordusuna ait mevzilerin imha edildiği bildirilirken, Ermenistan'ın ağır kayıplara uğradığı, ölü ve yaralılarını tahliye etmekte güçlük çektiği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Azerbaycan Ermeni ordusuna ait mevzileri imha etti! Ermeni ordusu ölü ve yaralılarını tahliye etmekte güçlük çekiyor

Askeri Kuvvetlerinin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun topçu saldırıları sonucunda ordusunun 5. 1. Taburu'nun Terter bölgesindeki Hasankaya yerleşim yeri yakınında ve Talış yönünde bulunan 6. Motorlu Tüfek Alayı 1. Taburu'nun mevzilerinin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, Ermeni ordusunun ağır kayıplara uğradığı, ölü ve yaralılarını tahliye etmekte güçlük çektiği vurgulandı.




Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü? Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı AZERBAYCAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? ERMENİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN YORUMLADI

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