Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun topçu saldırıları sonucunda Ermenistan ordusunun 5. Motorlu Tüfek Alayı 1. Taburu'nun Terter bölgesindeki Hasankaya yerleşim yeri yakınında ve Talış yönünde bulunan 6. Motorlu Tüfek Alayı 1. Taburu'nun mevzilerinin imha edildiği bildirildi.



