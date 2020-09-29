Türkiye'ye karşı Suriye ve Akdeniz'de başarısız olan sömürgeci kafa Paşinyan’ı Azerbaycan’a saldırttı!

AKAR'DAN SERT UYARI

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ı uyardı. "Derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır" dedi.

SİHA'LARIN BÜYÜK BAŞARISI

Yerli ve milli SİHA'larımız, önce Suriye'de sonra- Azerbaycan tarafından Karabağ'da kullanıldı. Ermenistan tanklarını yerle bir etmeyi başardı.

4 PARTİDEN ORTAK BİLDİRİ

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımladı. Ermenistan'ın saldırıları en güçlü şekilde kınandı.

ÇOCUK KATİLİ ERMENİSTAN

Ermenistan, Doğu Karabağ'da kadın ve çocukları hedef aldı. Alçakların bombardımanı sonucu 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Onlar arasında Fidan Kurbanova ile Şehriyar Kurbanov adlı öğrencilerin de olduğu bildirildi.

TAM DESTEK

Ermenistan'ın bombardımana tuttuğu Azeri köylerinde siviller hayatını kaybetti. Dünya bu vahşete sessiz kalırken ünlü isimler de Azerbaycan'a destek verdi:

OKTAY KAYNARCA: Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır.

SİNAN AKÇIL: Kardeş ülkeye dokunan hesabını öder elbet.

CÜNEYT ARKIN: İki bedende bir can.

ELİF ECE UZUN: Azerbaycanlı asker ve sivillerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

SEDA SAYAN: Azerbaycan'ın kederi kederimiz sevinci sevincimizdir.

MEHMET BOZDAĞ: Ermenistan'ın sivillere gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

EBRU GÜNDEŞ: Azerbaycan ve Türkiye dost değildir. Bizler kardeşiz. (Takvim)