Başkan Erdoğan: Akdeniz’de ev sahibiyiz

Akdeniz'de her hamlenin ülkemizin güvenliğine doğrudan etkisi bulunuyor. Bunların başında Doğu Akdeniz'de var olduğu düşünülen zengin hidrokarbon kaynakları geliyor.

Tüm Avrupa'nın yıllarca doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek bu rakam, hiçbir ülkenin göz ardı edemeyeceği büyüklükte bir ekonomik güçtür.