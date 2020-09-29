İsrailli uzman Shaffer: Doğu Akdeniz'de Türkiye’yi dışlamak büyük bir hata

YATIRIM YAPACAK TEK ŞİRKET YOK

Times of İsrail'e, "Şu an doğal gaz boru hattı için sunulan ticari kazanç olasılığı oldukça düşük" diyen Shaffer, "Bu projeye yatırım yapacak tek bir şirket dahi yok. Şirketler genellikle boru hattı projelerine, çok risk taşıdıkları ve önemli bir getirisi olmadığı için yatırım yapmaktan kaçınıyorlar" değerlendirmesini yaptı.



İTALYA DA GEMİDE DEĞİL

Shaffer, "İtalya da gemide değil" yorumuyla East Med projesindeki çıkmaza dikkat çekti. İsrailli uzman, East Med projesi için en önemli pazarın mevcut durumda İtalya olduğunu ancak Akdeniz ülkesinin de doğal gaz talebini Cezayir, Azerbaycan, Rusya ve Orta Avrupa'dan karşılamayı tercih ettiğine dikkat çekti.