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İsrailli uzman Shaffer: Doğu Akdeniz'de Türkiye’yi dışlamak büyük bir hata

’in önde gelen uzmanlarından , önemli bir güç olarak nitelediği ’nin bölgede dışlanmaya çalışılmasının hata olduğunu söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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İsrailli uzman Shaffer: Doğu Akdeniz'de Türkiye’yi dışlamak büyük bir hata

'den 'de 'yi dışlanmanın hata olduğu ve gerilime neden olduğu itirafı geldi. İsrail'in Washington'da alanındaki sesi olarak nitelendirilen, daha önce İsrail Başbakanlığı ve danışmanlık yapan, George Town Üniversitesi öğretim üyesi , Times of Israel internet sitesine yaptığı açıklamada, East Med boru hattı projesinin hayata geçme ihtimalinin zor olduğunu belirterek, Türkiye gibi bölgesel rakiplerin projeden dışlanmasının da hata olduğunu belirtti.



BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNİN ANLAMI KALMAZ

Geçtiğimiz Salı günü taraf ülkelerce imzalanan Gaz Forumu ittifakını değerlendiren Shaffer, "Türkiye'yi davet etmemek büyük bir hataydı" değerlendirmesini yaptı. "Eğer rakiplerinizi dışarıda bırakırsanız bölgesel işbirliğinin anlamı kalmaz" diyen İsrailli uzman, "Forum, Türkiye'yle işleri zorlaştırdı" değerlendirmesini yaptı.



Brenda Shaffer

FORUMUN KURULMASI TANSİYONU YÜKSELTTİ

"İsrail hariç herkesin davet edildiğini düşünün, İsrail bunu kendisine karşı bir yapı olarak görürdü" karşılaştırmasıyla da Türkiye'nin tepkisine dolaylı yoldan destek çıkan Shaffer, "(Forumun) kurulması bölgedeki tansiyonu yükseltti. Türkiye hala çok önemli bir güç. İsrail'in, Türkiye ve Yunanistan'la ilişkisi sıfır toplamlı olamaz." uyarısında bulundu.

YATIRIM YAPACAK TEK ŞİRKET YOK

Times of İsrail'e, "Şu an doğal gaz boru hattı için sunulan ticari kazanç olasılığı oldukça düşük" diyen Shaffer, "Bu projeye yatırım yapacak tek bir şirket dahi yok. Şirketler genellikle boru hattı projelerine, çok risk taşıdıkları ve önemli bir getirisi olmadığı için yatırım yapmaktan kaçınıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

İTALYA DA GEMİDE DEĞİL

Shaffer, "İtalya da gemide değil" yorumuyla East Med projesindeki çıkmaza dikkat çekti. İsrailli uzman, East Med projesi için en önemli pazarın mevcut durumda olduğunu ancak Akdeniz ülkesinin de doğal gaz talebini Cezayir, , ve Orta Avrupa'dan karşılamayı tercih ettiğine dikkat çekti.

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