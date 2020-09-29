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Son dakika: Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı! Askeri heyetler altıncı kez görüşecek

Son dakika haberi... ile askeri heyetleri arasındaki toplantılardan altıncısı saat 14:00'de yapılacak.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Son dakika: Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı! Askeri heyetler altıncı kez görüşecek

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgide "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ. 14.00 itibarıyla başlaması planlanıyor" denildi.

Son dakika: Türkiye ile Yunanistan arasında teknik toplantının altıncısı bugün! SON DAKİKA: TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA TEKNİK TOPLANTININ ALTINCISI BUGÜN!

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