Son dakika: Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı! Askeri heyetler altıncı kez görüşecek
Son dakika haberi... Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantılardan altıncısı saat 14:00'de yapılacak.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgide "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ. 14.00 itibarıyla başlaması planlanıyor" denildi.