ATMACA’nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı! Seri üretim faaliyetlerine başlanacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “ATMACA’nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı. Test çok başarılı geçti." açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atmaca seyir füzesi ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. İsmail Demir Atmaca'nın son testlerinden bir tanesinin daha yapıldığını ve seri üretim faaliyetlerine başlanacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan açıklama:
TEST BAŞARILI
"ATMACA'nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı. Test çok başarılı geçti. Sona geldik demektir. Bu yapılan sondan bir önceki testti.
SERİ ÜRETİM MESAJI
Arkadaşlarımızın seri üretim faaliyetlerine başlamalarını bekliyoruz."
"250 KİLOMETRELİK BİR MENZİLE SAHİP"
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Atmaca Seyir Füzemiz 250 kilometrelik bir menzile sahip. Denizin üzerine çok yakın seviyede uçabilen dünyada çok sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknolojiyi içeren milli bir ürünümüzdür. Daha önce yurt dışından aldığımız füzelerin yerini alabilecek özellikle Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacaktır." demişti.
MÜTHİŞ İMHA YETENEĞİ
İkinci, "Atmaca Seyir Füzesi'nin karadan karaya olan versiyonu için de çalışıyoruz. Bu da Kara Kuvvetlerimizin karadan karaya atılan füzeleri imha etme yeteneğine sahip olacak. Bu füzemizin üzerinde de yoğun çalışıyoruz. Bu tür teknolojiler gerçekten Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki gücüne ve birikimine çok ciddi katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.