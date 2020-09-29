ATMACA’nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı! Seri üretim faaliyetlerine başlanacak

MÜTHİŞ İMHA YETENEĞİ

İkinci, "Atmaca Seyir Füzesi'nin karadan karaya olan versiyonu için de çalışıyoruz. Bu da Kara Kuvvetlerimizin karadan karaya atılan füzeleri imha etme yeteneğine sahip olacak. Bu füzemizin üzerinde de yoğun çalışıyoruz. Bu tür teknolojiler gerçekten Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki gücüne ve birikimine çok ciddi katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.