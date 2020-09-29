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Son dakika: PKK'dan kaçışlar arttı: 1 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberleri... Terör örgütü 'dan kaçışların arttığını belirten , ikna çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda   İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla ’de  faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün ’de  ." denildi.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Son dakika: PKK'dan kaçışlar arttı: 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandı. Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye'de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin'de Hudut Birliğine teslim oldu." ifadelerine yer verdi.

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