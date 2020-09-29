Son dakika: PKK'dan kaçışlar arttı: 1 terörist daha teslim oldu
Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'dan kaçışların arttığını belirten İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye’de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin’de Hudut Birliğine teslim oldu." denildi.
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandı. Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye'de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin'de Hudut Birliğine teslim oldu." ifadelerine yer verdi.
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