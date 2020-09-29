Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA açıklaması
EBA dersleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir." ifadelerine yer verdi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarında paylaşılan EBA dersleri görüntü ve ses kayıtlarına ilişkin, "Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız. Dijital bir ortamda da olsa sınıfımız kendimizi rahat ifade ettiğimiz özgür alanlarımız" ifadelerine yer verdi.