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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA açıklaması

dersleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı , "Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarında paylaşılan EBA dersleri görüntü ve ses kayıtlarına ilişkin, "Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız. Dijital bir ortamda da olsa sınıfımız kendimizi rahat ifade ettiğimiz özgür alanlarımız" ifadelerine yer verdi.

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