SON DAKİKA HABERLERİ: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bunuyor.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;



"EKİM AYINDA KONGRE BAŞLAYACAK"

Sayın Genel Başkanımız teşkilat başkanlarına kongre ile ilgili talimatlar verdi. Ekim ayında kongrelerimiz başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız imkanlar müsait olursa kongrelere katılacaklardır.

İnsan Hakları Başkanlığımız kapsamlı bir şekilde kendisine ait dosyalarla ilgili yaklaşımları, stratejileri sundu. Çevre ve Şehircilik Başkanlığımız Çiğdem Hanım çok kapsamlı bir sunum yaptı. Kuzey kutbundaki buzulun üstünde tek başına kalmış, herhangi bir yere gidemeyen kutup ayısının durumu istisnai bir örnek değil. Sanayileşmiş ülkeler denilen bazı ülkeler konuyu geriden takip ederek kirletme oranların azaltılmasına vurgu yapıyorlar. Bunun yeterli olmadığını, kapsamlı bir şekilde olması gerektiğini Çevre ve Şehircilik Başkanımız anlattı.

Sayın Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğündeki 06 projesi uygulamaya konuldu. İstanbul Havalimanı'nın risk belgesine sahip olması gibi istisnai durumlar, başka ülkelerde olmayan öncülüklerimiz var.



KUVEYT'E TAZİYE MESAJI

Kuveyt Emiri'nin vefat ettiğine dair bir haber var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelesidir.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a haksız, hukuksuz, barbarca saldırısı sonucu Azerbaycan'da da şehitlerimiz var. Kardeş Azerbaycan'ın yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, başsağlığı diliyoruz.

Diyarbakır annelerinden Çetin Ailesi evlatlarına kavuştu. İçişleri Bakanlığımız ve yetkili kurumlarımız üstün gayret sarf ediyorlar. Erdal Çetin 13 yaşında iken terör örgütü tarafından dağa çıkarılmıştı. Şimdi bu çocuk güzel bir gelecek kurmak için ailesine kavuştu. Her zaman bu kürsüden Diyarbakır annelerinin vicdan nöbetine selamlarımızı gönderiyorum. Bazı muhalefet partilerin bu konuya hiç girmemesi çok dikkatimizi çekiyor. Bu bir vicdan hareketedir. Olur olmaz her konuda söz söyleyen partilerin bu konuda hiçbir şey söylememesi vicdani açıdan kabul edilebilir değildir. Çocuk yaşta dağa götürülen bu çocukların geleceğini kurtarmak için annelerin verdiği mücadeleye en azından biz de sözlerimizle, duruşumuzla destek vermeliyiz. Uluslararası basının birtakım ekstrem olaylarında gösterdiği hassasiyeti bu konuda göstermediklerinin altını çiziyorum.



"ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRILARINI KINIYORUZ"



Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye aynı kadere, geleceğe ve aynı değerlere sahip iki ülke. Ermenistan ateşkesi ihlal etti, barbarca bir saldırıyla soykırımvari saldırıda bulundu. Türkiye olarak sesimizi yükselttik. Cumhurbaşkanımızın mesajı nettir, Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa, ne kadar istiyorsa Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir.



"ERMENİSTAN ORADA İŞGALCİDİR"

Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır. Ermenistan'ın yaptığı uluslararası hukukun ihlalidir. Bir yerde saldıran, bir yerde saldırılan varsa tarafları itidal çağrısı saldırıyı teşvik etmektir. Azerbaycan'a meşru müdafaa hakkını kullanma demek Ermenistan saldırısına destek vermektir. Biz bu saldırganlık karşısında Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını sonuna kadar savunuruz. Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir. Ermenistan'ın orayı terk etmesi için yatırımlarda bulunulmalıdır. Türkiye Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda Azeri kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Ermenistan'ın Azerbaycan'a bu mütecaviz yaklaşımları asla kabul edilemez. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Ermenistan'ın saldırganlığına bir şey demeyip, Azerbaycan meşru müdafaa hakkını kullandıktan sonra taraflara itidal tavsiye etmek saldırıyı teşvik etmektir.



Mins üçlüsü çözüm yerin çözümsüzlüğü sürdürmektedir. Çözdüğü tek kalem mesele yoktur. Sadece Ermenistan'ın işgalci statükosuna destek veren politikayı sürdürmektedir. Herkesi Ermenistan'ın saldırganlığına karşı Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. CHP'de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz, bir programda Türkiye oraya silah gönderdiğini, cihatçı gruplar gönderdiğine dair beyanlar vardı. Şimdi biz bunu eleştirdiğimizde 'linç kampanyası yapılıyor' deniyor. Biz bu konuda Rusya'da çıkan haberleri aktardık, deniyor. Ermenistan yalan propagandasına dayalı yalan haberleri kınamadan aktarmasının ne manası vardır? Bu haber yayınlandıktan sonra 20 saatten fazla bekledik, böylesine büyük bir gafı düzeltecekler mi diye?



CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'ÜN "TÜRKİYE AZERBAYCAN'A CİHATÇILAR GÖNDERİLDİ" İDDİALARINA ÇOK SERT TEPKİ

Türkiye'ye karşı hasmane tutum içerisinde olanların CHP'liler tarafından dile getirilmesine karşı acaba CHP yönetimi uyaracak mı diye bekledik. Bu cevap gelmeyince eleştirimizi söyledik. Bir müddet sonra TBMM'de HDP hariç diğer partiler Azerbaycan'ın yanında olan bildiriye imza attı. Bazı CHP arkadaşlar bunu gördünüz mü dediler. Ben de dedim ki siz Çeviköz'ün açıklamalarınızı gördünüz mü?



"CHP AZERBAYCAN'A GÜÇLÜ SAHİP ÇIKMADI"

TBMM'deki bildiriye atılan imza son derece kıymetlidir. Şimdi deniliyor ki Azerbaycan'a cihatçılar gönderildi. Türkiye'deki siyasi partinin her dış politika olayında asla yapılmaması gereken alfabe düzeyinde hatalar yapması Türk siyaseti bakımından üzüntü verici bir durumdur. Bu CHP tabanındaki vatandaşlarımıza da haksızlıktır. CHP tabanındaki vatandaşlarımız sosyal medyada çok güçlü bir şekilde Azerbaycan'a sahip çıkmaktadırlar. Aynı kara propaganda Türkiye'nin hasmı olan, Ermenistan tarafından yapılmaya devam ediyor. Mesele nettir, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır, onlar ne şekilde istiyorsa bu destek sürecektir. AK Parti grubunda Türk ve Azerbaycan bayrakları onlara mesajdır.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'NUN YUNANİSTAN ZİYARETİ VE ABD'NİN TARAF TUTUMU

(Mike Pompeo'nun yunanistan ziyareti) ABD'nin tarafsız duruşuna gölge düşüren bir durumdur. Adada sadece Rum tarafının ziyaret edilmesi, Yunanistan'ın 2 defa ziyareti, tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez.

Müttefiklik ilişkilerimiz açısından yakışıksız bir durum ortaya çıkar. Dengeli politikasına geri dönmesi gerektiğini düşünüyoruz