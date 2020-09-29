Mehmetçik Azerbaycan'a gidecek mi? Ömer Çelik canlı yayında açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her koşulda Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Çelik, bir basın mensubunun "Türkiye Azerbaycan'a asker gönderecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her koşulda Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Çelik, bir basın mensubunun "Türkiye Azerbaycan'a asker gönderecek mi?" sorusuna yanıt verdi.