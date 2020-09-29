İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türk F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiaları yalan
Son dakika haberi... İletişim Başkanı FahrettinAltun, "Türk F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiaları doğru değil" açıklamasını yaptı.
SON DAKİKA HABERİ: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiaları doğru değil" açıklamasını yaptı.
ERMENİSTAN YALANA SARILDI!
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16'sının Ermenistan hava sahasındaki Su-25 savaş uçağını Azerbaycan topraklarından hedef aldığı iddia etmişti.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Hava muharebeleri sırasında bir askeri görev yerine getirilirken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ermenistan hava sahasındaki Ermeni Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Uçağın pilotu öldü" yalanı ortaya atılmıştı.
KIŞKIRTICI AÇIKLAMALAR
Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Türkiye'yi Ermenistan'a karşı doğrudan saldırganlıkla suçlamış ancak detay vermemişti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatskanyan da, Dağlık Karabağ bölgesinden kilometrelerce ötede bulunan Ermenistan'ın Vardenis kentine gün içinde düzenlenen saldırının, Türkiye'ye ait insansız hava araçlarıyla düzenlendiği suçlamasını yöneltmişti.