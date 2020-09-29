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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bayrak detayına dikkat çekti

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Giriş: 29.09.2020 18:36
Güncelleme:29.09.2020 18:46
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, kürsüdeki Türkiye ve Azerbaycan bayraklarına dikkati çekerek "Cumhurbaşkanımızın mesajı nettir. Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Bugün kürsümüzde hem şanlı bayrağımız hem de Azerbaycan bayrağı var. Buradan Azeri kardeşlerimize gönderdiğimiz bir selamdır, duadır bir dayanışma mesajıdır. Onlarla her zeminde ve her yerde ifade ediyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, kürsüdeki Türkiye ve Azerbaycan bayraklarına dikkati çekerek "Cumhurbaşkanımızın mesajı nettir. Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Bugün kürsümüzde hem şanlı bayrağımız hem de Azerbaycan bayrağı var. Buradan Azeri kardeşlerimize gönderdiğimiz bir selamdır, duadır bir dayanışma mesajıdır. Onlarla her zeminde ve her yerde ifade ediyoruz." dedi.

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