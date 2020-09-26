YENİ PAYLAŞIMDA KAYHAN'IN, KAFTANCIOĞLU'NA ATATÜRK'ÜN BİR TABLOSUNU HEDİYE ETTİĞİ FOTOĞRAF YER ALMADI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın; aynı gün saat:18.27'de yaptığı paylaşımda; "Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı ve beraberindeki heyet, il merkezimizi ziyaret ederek İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu'na Kadıköy halkı için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve Kadıköy'ün sembollerinin yer aldığı tablolar takdim etti" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu paylaşımda; Fahrettin Kayhan'ın, Canan Kaftancıoğlu'na Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tablosunu hediye ettiği fotoğraf da yer almadı.