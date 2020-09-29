TBMM Başkanı Şentop A Haber'de soruları yanıtladı

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı alçak saldırılar ile ilgili Şentop, "Karabağ işgal altındadır, derhal adım atılmalı" dedi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ

Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği kanlı saldırı hakkında açıklama yapan Şentop, "Karabağ işgal altındadır, çözüm için adım atılmalı. Azerbaycan, Ermeni saldırılarına gerekli cevabı verdi. Azerbaycan'ın haklı davasında sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

MECLİS 1 EKİM'DE AÇILIYOR

Meclis çalışmalarına koronavirüs arasının verilip verilmeyeceği konusunda konuşan Şentop, "Tedbirlerle birlikte Genel Kurul'u yöneteceğiz. Çalışmaların ertelenmesiyle ilgili şu anda bir şey söz konusu değil." dedi.

Milletvekillerine test yapılması konusuna da değinen Şentop, "Seçim sürecinde olan ve sahada olan vekillerimiz var o yüzden tedbir alınabilir" ifadelerini kullandı.

KOBANİ OLAYLARI SORUŞTURMASI

Şentop, 6-7 Ekim Kobani eylemlerinde HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınması ile ilgili olarak "Fezleke henüz Meclis'e gelmedi. Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı komisyonun kararına bağlı" şeklinde konuştu.

TUMA ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK MI?

Tecavüz suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında fezleke düzenlenen eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında da açıklama yapan Şentop, "Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması talebi doğru bir taleptir, ben de bu kararı olumlu karşılıyorum." dedi.

BERBEROĞLU HAKKINDA HAK İHLALİ KARARI

CHP'li Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı hakkında açıklama yapan Şentop, "Önce AYM'nin gerekçeli kararını görmek lazım" dedi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN İDAM ÇAĞRISI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam yasasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şentop, "Ben de bazı suçlar için geri getirilmesinden yanayım. Tasarlayarak adam öldürme, vahşetle kadınlara ve çocuklara karşı işlenmiş olan suçlara karşı idam geri getirilmelidir ama bunun hem iç hem de dış hukuk anlamında adımlar gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SEÇİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Şentop, "Bu tartışmalar zaman zaman oluyor, bu düzenlemelerin 2023 yılına kadar olacağını düşünüyorum. Parlamenter sisteme göre düzenlenmiş bir iç hukuk sistemi var bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre düzenlenmesi gerekli, yeni sisteme göre alt düzenlemelerinde yapılması adına adımların atılması gerekli, doğru olan bu…" dedi.