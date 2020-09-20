Türk Tabipleri Birliği'nden bir skandal daha! Terör elebaşı Asya Abdullah'a ödül vermişler

Yaptığı skandal açıklamalar ve Türkiye karşıtlarına verdikleri desteklerle gündeme gelen Türk Tabipler Birliği'nin, Türkiye karşıtı duruşu, terör yandaşı politikaları değişmiyor.

Son günlerde en çok konuşulan konuların başında Türk Tabipler Birliği geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır" dedi.

Bahçeli'ye katılanlar ve karşı çıkanlar konuyu tartışmaya başladı. Bahçeli bir çıkış daha yaparak, "16 Eylül'de Twitter'dan yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur; Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır. Türk Tabipleri Birliği yeni tip Koronavirüs kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır." dedi.

Bahçeli'nin sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği TTB'nin terör örgütü PYD/YPG'nin üst düzey yöneticileri arasında yer alan Asya Abdullah'a 2015 yılında 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü verdiği ortaya çıktı.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÜST DÜZEY TERÖRİSTE BARIŞ VE DOSTLUK ÖDÜLÜ VERMİŞ

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD'de sözde eş başkanlık görevi yapmış olan Asya Abdullah, Kobani olaylarında da Avrupa'da kapı kapı dolaşarak teröre destek istemişti. Özellikle Fransa'da birçok görüşmede bulunmuştu. Terör elebaşlarından olan Asya Abdullah'a TTB tarafından 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü verildi. Teröriste verilen ödülün ortaya çıkması büyük tepki topladı.

MHP'Lİ YÖNTER: BU KAMERA ŞAKASI FALAN DEĞİL

Terörist Asya Abdullah'ın fotoğrafını paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter şu ifadeleri kullandı:

Bu fotoğraf kamera şakası falan değil...Bir film setinde de alınmadı! Bu cani ve kiralık tetikçinin adı Asya Abdullah...PYD/YPG'li bir terörist...Türk Tabipleri Birliği 2015 yılında terörist Asya Abdullah'a 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü vermiş! TTB kapatılmalıdır.

TTB'NİN SKANDALLARI BİTMİYOR

TTB'de yönetim değişiyor, ama Türkiye karşıtı işleyiş değişmiyor. TTB daha önce özel bir ekip kurarak terörist başı Abdullah Öcalan'ın sağlığı için İmralı'ya gitmek istedi. TTB, bunun için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuru da yaptı.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI'NI DESTEKLEDİLER

Skandalların ardı arkasının kesilmediği Türk Tabipler Birliği, sözde Ermeni Soykırımı'nın 100.yılında Ermenistan'a mektup yazdı. Mektupta, 'Trajedi' ifadesi dikkat çekmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÖLÜCÜ BİLDİRİSİNE İMZA ATTILAR

Teröre destek, Türkiye'ye ise köstek olmak için her yolu deneyen TTB, 'Türkiye'de Kürt Sorununa Barışçıl Çözüm' başlıklı bölücü bildiriye de imza atmaktan imtina etmemişti.

TERÖRİST ASYA ABDULLAH KİMDİR?

Tam adı Asya Abdullah Reyhan Muhammed ve kod adı Dilan Reyhan Muhammed olan Asya Abdullah 1971 yılında Suriye'nin Al Malikiye kentinin yakınında bulunan Derik (Derika Hemko) kasabasında doğmuştur. Derik bölgesi terör örgütü PKK'nın Suriye örgütlenmesinin ilk merkezlerinden birini oluşturmaktadır.

Yaklaşık 25 yıldır terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren Asya Abdullah, KCK Suriye sözde üst yönetimi daimi karar organı üyeliği görevinde bulunmaktadır.

Asya Abdullah, Suriye'ye geçmeden önce, terör örgütü PKK bünyesinde Irak'ın Kandil ve Gara bölgelerinde faaliyet göstermiştir.

2003 yılında kurulan ve terör örgütü PKK'nın Suriye'deki siyasi örgütlenmesi olan PYD'nin kurucu üyesidir.

16 Haziran 2012 tarihinde Suriye'nin Haseke kentinde yapılan PYD kongresinde Salih Müslim ile birlikte sözde eş başkanlık görevine getirilmiştir.

PYD eşbaşkanı olarak basına verdiğe demeçlerde sık sık terörist başı Abdullah Öcalan'a atıflarda bulunmuştur.

Konuşmalarını gerçekleştirdiği birçok yerde de arkasında terörist başı Öcalan'ın posteri bulunmaktadır.

28 Eylül 2017 tarihinde terör örgütü PYD kongresinde sözde eş başkanlık görevini Ayşe Hiso'ya bırakmasının ardından Suriye'de terör örgütü PKK ile bağlantılı siyasi yapıların çatı örgütlenmesi olan TEV-DEM'in sözde eş başkanlığı görevine getirilmiştir.

KCK'nın Suriye kantonlarından sorumlu olan Asya Abdullah, 29 Mart 2018 tarihinde terör örgütü YPG/PYD heyeti ile birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmüştür.

BAHÇELİ: VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TTB'yi sert sözlerle eleştirmiş, kapatılmasını istemişti. Bahçeli'nin sözleri TTB'yi Türkiye'nin sıcak gündem tartışmaları arasına sokmuştu. Bahçeli, ikinci bir açıklama yaparak sözlerinin arkasında olduğunu belirtti ve ekledi, "16 Eylül'de Twitter'dan yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur; Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır. Türk Tabipleri Birliği yeni tip Koronavirüs kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır."