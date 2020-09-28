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Son dakika haberi | MSB: Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı

, " aranan bağlantılı , hudut birliklerince 'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandı." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Son dakika haberi | MSB: Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı önemli bir gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

SAYDALİMOV EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE YAKALANDI

MSB açıklamasına göre; kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandı.

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