Son dakika haberi | MSB: Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı
MSB, "Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandı." açıklamasını yaptı.
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SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı önemli bir gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı önemli bir gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.
SAYDALİMOV EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE YAKALANDI
MSB açıklamasına göre; kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandı.