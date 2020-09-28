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Ermenistan'ın tehdidine Azerbaycan'dan yanıt

, sivillere yaptığı saldırının ardından tarafından adeta bozguna uğratıldı. Büyük kayıplar veren Ermenistan ile tehditler savurmuştu. Azerbaycan'dan Ermenistan'ın tehditlerine jet cevap geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Ermenistan'ın tehdidine Azerbaycan'dan yanıt

'dan ağır darbe yiyen Ermanistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde 'ın İskender füzelerini kullanacağını ifade etti. Ermenistan'ın küstah tehdidine Azerbaycan'dan yanıt gecikmedi.

"UYGUN BİR CEVABIMIZ VAR"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Silahlı kuvvetlerimizin bu duruma verecek uygun bir yanıtının olduğuna eminim" dedi.

"ERMENİ TARAFINDAN HER ŞEY BEKLENİR"

Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın "İskender füzelerini kullanabiliriz" tehdidine cevap veren Bayramov, "Maalesef Ermeni tarafından her şey beklenebilir. Askeri açıdan verilecek karşılığın ne olacağı konusunda yorum yapmakta zorlanıyorum. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin buna verecekleri uygun yanıtı olduğundan eminim" diye konuştu.

ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANI AÇIKÇA TEHDİT ETMİŞTİ

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Ermeni tarafının özellikle İskender füze sistemleri ve saldırı uçakları dahil olmak üzere cephaneliğinde bulunan silahları, ancak kullanımları çatışma mantığına uygun olması halinde kullanacağını açıklamıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

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