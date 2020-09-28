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Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM'nin Azerbaycan'a desteğine teşekkür etti

Son dakika haberleri... Başkan , resmi Twitter hesabından 'nin 'a destek vermesinden dolayı teşekkür etti. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Milletimiz adına teşekkür ediyor, bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM'nin Azerbaycan'a desteğine teşekkür etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan siyasi partilere teşekkür etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de grubu bulunan partilerden AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan ortak bildirisine yer verdi.

Başkan Erdoğan iletisinde "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: TBMM’de 4 partiden ortak bildiri: Ermenistanı kınıyoruz SON DAKİKA: TBMM'DE 4 PARTİDEN ORTAK BİLDİRİ: ERMENİSTAN'I KINIYORUZ

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