Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM'nin Azerbaycan'a desteğine teşekkür etti
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından TBMM'nin Azerbaycan'a destek vermesinden dolayı teşekkür etti. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan siyasi partilere teşekkür etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de grubu bulunan partilerden AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan ortak bildirisine yer verdi.
Başkan Erdoğan iletisinde "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.