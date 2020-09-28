28 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeşil ışık yaktı! Okullarla ilgili son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeşil ışık yaktı! Okullarla ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberleri... , okulların açılmasıyla ilgili ''daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz çünkü okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribatlara yol açabilir'' dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeşil ışık yaktı! Okullarla ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanan sel afetinin ardından Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada yüz yüze eğitim-öğretime başlayan Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal İlkokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

KARARLAR ALMAYI UMUT EDİYORUZ

Okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıplarının uzun vadede tahribata yol açabileceğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitimin başlamasının ikinci haftasında da Giresun'da olmak istedik. Biz emin olunsun gün gün takip ediyoruz. Ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz? Şunu açık söyleyeyim ki her şey güzel gidiyor. Tek tük problemler oluşmasına rağmen krize müdahale ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında ortaya konulacak yol haritası olacak. Düşündüğümüzde bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılmasıyla ilgili şartları izleyerek, duruma bakarak, salgının seyrini takip ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda okulların açılmasıyla ilgili daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz çünkü okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribatlara yol açabilir. Bugünde Dereli'de bir okuldayız. Her şeyin yolunda gittiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreç tedbirler alarak, okulların açılması için gereken çalışmaları yapmak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dereli'de okul ziyaretinin ardından Giresun'a döndü.

Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Türkiye genelinde verdiğimiz desteklerin tutarı, 35 milyar liraya yaklaştı! SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK DUYURDU: TÜRKİYE GENELİNDE VERDİĞİMİZ DESTEKLERİN TUTARI, 35 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan yüz yüze eğitim açıklaması MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA