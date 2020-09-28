Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den Azerbaycan'a destek

Adalet Bakanı Gül, "Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda yılmaz destekçisi ve savunucusuyuz." açıklamasında bulundu.

Gül, Azeri mevkidaşı Fikret Mammadov'a gönderdiği destek mesajına, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor ve tek millet iki devlet düsturuyla her koşulda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." vurgusunu yaparak başladı.

Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Yukarı Karabağ'ın 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında olmasına rağmen maalesef uluslararası toplumun bu konuda sessiz kaldığına işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden yüz bulan Ermenistan, son günlerde hadsizliğini arttırarak alçakça saldırılarda bulunmaktadır. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanınızda olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda yılmaz destekçisi ve savunucusu olduğumuzu bildirmekten memnuniyet duyarım. Bu vesileyle, Zat-ı Alinizin şahsında tüm Azerbaycan halkına en içten selam ve saygılarımı sunarım."