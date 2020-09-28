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Son dakika: Başkan Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

Son dakika... Başkan , Başbakanı ile telefonda görüştü. Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Boris Johnson ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Boris Johnson ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN BORİS JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ve Johnson, iki ülke arasında büyük potansiyeli bulunan savunma alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.



Başkan Erdoğan, görüşmede, Birleşik Krallık'ın Doğu Akdeniz konusunda dengeli ve tarafsız bir tutum sergilemesinin, diyalog ve iş birliği çabalarını desteklemesinin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonucu başlayan çatışmalara da değinen Başkan Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için Ermenistan'ın, Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

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