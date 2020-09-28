28 Eylül 2020, Pazartesi
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Fırat Kalkanı bölgesinde iki DEAŞ'lı daha yakalandı

Son dakika haberleri... 'de bölgesindeki El-Bab kentinde terör örgütü üyesi 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2020
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Fırat Kalkanı bölgesinde iki DEAŞ'lı daha yakalandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'ın Bzaa bölgesinde yerel kolluk birimlerince DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlıların yerel adli makamlarca gözaltına alındığı kaydedildi.

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