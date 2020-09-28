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Ermenistan ordusu Mireşelli köyünde sivillerin evini vurdu!

'ın sivilleri hedef alan alçak saldırısıyla başlayan gerginlik devam ederken sahada gereken karşılığı veriyor. Ermenistan ordusunun havan toplarıyla yaptığı saldırı sonucu Ağdam’ın Mireşelli köyünde evin üzerine mermisi isabet etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Ermenistan ordusu Mireşelli köyünde sivillerin evini vurdu!

ordusunun sivil yerleşim bölgelerini hedef alması sonucu evlerin çatısına havan mermisi düştü.

Evine mermisi isabet eden Azad Ağayev, "Komşumla evimde oturuyordum. Havan topunun sesini duydum ve hemen yere yattım. Mermi evimin üzerine düştü. Evim berbat hale geldi.

Sadece burası değil birkaç eve daha ateş açtılar. Sanki, orduya karşılık veremedikleri için sivil halkı hedef alıyorlar.

Ailemi saldırıdan önce evden göndermiştim. Kendim ise evde kalıyordum" ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası güvenlik nedeniyle köyde yaşayan halk bölgeden uzaklaştırıldı.

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