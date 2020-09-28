AK Parti’ye 106 bin 155 yeni üye! Her 3 seçmeden 1’i 30 yaş altı

Programa kadar 10 bin civarında olan online başvuru sayısı programdan bugüne kadar 5 bin daha artmış oldu. Tüm bu veriler, vatandaşlarımızın bilhassa gençlerimizin AK Partimize ilgisinin her geçen gün arttığını gösteriyor." ifadelerini kullandı. Sema ALİM DALGIÇ/Sabah