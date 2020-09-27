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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan Ermenistan'a sert tepki: İflah olmaz bir terör devleti

Son dakika haberi... Başkanı : ", sadece 'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2020
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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan Ermenistan'a sert tepki: İflah olmaz bir terör devleti

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir."

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