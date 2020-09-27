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Son dakika: Ermenistan'dan kanlı saldırı! Bakan Akar'dan sert tepki: Bu saldırganlıktan derhal vazgeçmeli‬

Son dakika haberi... :Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli ’ın saldırgan tutumudur. Bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmeli‬

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Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
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Son dakika: Ermenistan'dan kanlı saldırı! Bakan Akar'dan sert tepki: Bu saldırganlıktan derhal vazgeçmeli‬

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacağını belirttti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir" ifadesini kullanan Akar, şunları kaydetti:

"Kafkasya'da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan'ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir‬. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz."

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