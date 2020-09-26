Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1615 oldu. Son 24 saatte 1232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 274 bin 514'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI!
Koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasının ardından Twitter'dan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün.'' ifadelerini kullandı.
Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 26, 2020