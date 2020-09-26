KINIK: "SİYASİ MÜCADELE AHLAKİ ZEMİNDE YAPILMALI"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Siyaset topluma hizmet için yapılan gönüllü, sivil bir harekettir, Kızılay gibi. Siyasi mücadele ahlaki zeminde yapılmalı. Milletin ortak değerleri yıpratılmak pahasına siyaset yapmak topluma yarar vermez. Kızılay insan onurunu korumak için çalışan milli değerimizdir, yapmayın lütfen" ifadelerini kullandı.

MÜLTECİLERE DAĞITILMAK ÜZERE KIZILAY'A 4 BİN 495 PAKET GIDA KOLİSİ BAĞIŞI YAPILDI

Türk Kızılay Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada ise; pandemi sürecinde isminin açıklanmasını istemeyen Ş.K. isimli bağışçılarının Türkiye'de bulunan çeşitli milletlerden mültecilere dağıtılmak üzere Kızılay'a 4 bin 495 paket gıda kolisi bağışında bulunduğunu açıkladı.