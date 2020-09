Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te flaş açıklamalar

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Gaziantep yine bizi bağrına bastı. Bugün gerçekten ülkemiz sanayisi açısından gurur dolu bir gün geçiriyoruz. Az önce ülkemizin kendi alanında en önemli festivali olan TEKNOFEST'te bir araya geldik. Gördüğümüz manzara Türkiye'nin aydınlık yarınlara olan inancımızı bir kez daha pekiştirdi. Şimdi de Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde yapımı tamamlanan ve hizmete giren 300 fabrikamızın resmi açılışını yapıyoruz. Gaziantep'in gelişmesi kalkınması için çaba gösteren, bu tesisleri şehrimize kazandıran iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 300 fabrikanın Gaziantepimize ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların; tekstil, gıda ve ambalaj sektöründe yoğunlaştığını görüyoruz. Bu fabrikalarda 45 bin vatandaşımız doğrudan istihdama kavuştu. Tam kapasiteye geçmesiyle bu fabrikaların Gaziantep'in ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlaması bekleniyor.



18 YILDA BÜYÜK ATILIM

İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde ülkemizin ihtiyaç duyduğu şey işte bu motivasyondur. Milletimizle birlikte çalışmaya üretmeye, şehirlerimize ve ülkemize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin son 18 yılda hangi girdaplardan, saldırılardan sıyrılarak bugünlere geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. 2008 küresel krizinden terörden darbe girişimine; ülkemizi ve bağımsızlığımızı hedef alan birçok saldırıyı hamd olsun başarıyla bertaraf ettik.

Son dönemde de koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin avantajlarını değerlendirerek, aldığımız tedbirler sayesinde bu salgının Türkiye'yi tökezletmesine müsaade etmedik. Ekonomik istihdam kalkanı paketiyle vatandaşımızı, esnafımızı ve firmalarımızı salgının etkisine karşı korumaya aldık.

Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor. Uluslararası şirketlerin alternatif üretim üssü arayışlarında Türkiye'nin adı artık daha fazla zikrediliyor. Sanayisi, üretim kapasitesi, nitelikli iş gücü, sağlık ve ulaşım altyapısıyla ülkemizin yıldızı daha çok parlıyor.

Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir.

Türkiye salgın sürecinden giderek çıkacaktır. Özel sektör ekonominin en önemli itici gücüdür.

İş insanlarımızı ve firmalarımızı hep destekledik ve teşvik ettik.



CHP'Lİ BÖKE'YE FLAŞ YANIT

Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Her kim devlet ile özel sektörün işbirliğini acımasızca eleştiriyorsa onun hedefi Türkiye'yi yurt dışına bağımlı kılmaktır. Bazı siyasi parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları, aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır. Gerçi bunların mazisinde savunma sanayii başta olmak üzere her alanda özel sektör karşıtlığının birçok örneği vardır.

Kendileri bilirler. Milletimiz vakti saati geldiğinde bunları da siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırmakta tereddüt etmeyecektir.