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Son dakika: Şırnak'ta hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... 'ta Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında jandarma birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
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Son dakika: Şırnak'ta hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol operasyonu kapsamında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Şırnakta hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi ŞIRNAK'TA HAVA DESTEKLİ OPERASYON: 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-11 Herekol operasyonu kapsamında; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Bestler Dereler kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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