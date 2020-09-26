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Türkiye geri adım atmadı! Fransa, Ankara’nın çizgisine geldi

Son günlerde ’de yükselen tansiyon, yerini ılımlı bir havaya bıraktı. Başından bu yana diyalogdan yana olduğunu vurgulayan ’ye tehditlerle geri adım attıramayan , ’nın çizgisine geldi. Öte yandan Rum Kesimine savaş uçakları indiren Fransa, bu son hamlesinin arkasında ne ABD’yi ne de ülkelerini bulabildi.

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Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Türkiye geri adım atmadı! Fransa, Ankara’nın çizgisine geldi

Macron yola geldiYunanistan'ı öne sürerek Türkiye'nin önünü kesmek isteyen Paris, umduğunu bulamadı. Doğu Akdeniz konusunda yalnız kalan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB içinden de beklediği desteği alamadı. "Türkiye'ye karşı kırmızı çizgi politikası uyguluyoruz" diyen Macron, Başkan Erdoğan ile telefon görüşmesinden sonra "Türkiye'ye saygı duyuyorum" pozisyonuna geldi. Atina da Ankara ile masaya oturmaktan başka çaresi olmadığı anladı.

Macron daha önce de birçok kez AB ve NATO ülkelerinden umduğu desteği bulamamıştı. Haber7'de yer alan habere göre Libya'da desteklediği Hafter'e AB sıcak bakmazken, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" çıkışı da müttefik ülkeler tarafından yadırganmıştı. Son olarak da MED-7 toplantısında Malta, İspanya, Portekiz ve İtalya'nın desteğini alamamıştı.

Rum Kesimine savaş uçakları indiren Fransa, bu son hamlesinin arkasında ne ABD'yi ne de AB ülkelerini bulabildi.

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